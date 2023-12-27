Müge Anlı ortaya çıkarmıştı... Kan donduran cinayette yeni detaylar! Adana'da ortadan kaybolan Mustafa Hakkulu'yu öldüren arkadaşı İsa Dumlu'nun sosyal medyada kayıp ilanı verdiği ortaya çıktı.

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DHA

Kozan ilçesi Postkabasakal Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Hakkulu, 13 Aralık tarihinden beri aranıyordu.

Hakkulu'yu bulmak isteyen ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Programda hem eşini hem de arkadaşını dinleyen Müge Anlı, gelen ihbar üzerine cinayeti çözdü.

Tarladan evine giden bir çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında erkek cesedi gördü.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından vurulmuş halde bulundu

Olay yeri incelemesinin ardından cansız bedenin, 13 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan oto yedek parçası satıcısı, 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu’ya ait olduğu tespit edildi.

Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Hakkulu’nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Canlı yayında itiraf etti

Bir televizyon kanalında Mustafa Hakkulu ile ilgili yapılan programa katılan arkadaşı İsa Dumlu, canlı yayında cinayeti itiraf etti.

Dumlu, birlikte alkol aldıkları sırada Hakkulu'nun eşine ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu nedenle de dayanamayıp vurduğunu ileri sürdü..

Canlı yayında gözaltına alınıp Kozan'a getirilen şüphelinin sorgusu sürüyor. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Hakkulu'nun cenazesi ise götürüldüğü Kozan'ın Yüksekören Mahallesi'nde toprağa verildi.

Sosyal medyada paylaşım yaptı

Gözaltında sorgusu süren İsa Dumlu’nun, öldürdüğünü itiraf ettiği ve 24 Aralık’ta öldürülmüş halde bulunan Hakkulu için 14 Aralık'ta sosyal medya hesabından, kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)