Müge Anlı'da aydınlatılan cinayetin zanlıları adliyede Şaban Ataş'ın bir televizyon programına katılan boşandığı eşi Emine Karabulut'un itirafıyla cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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DHA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart'ta ortadan kayboldu ve yakınları tarafından kayıp başvurusu yapıldı.

Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı.

Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı Müge Anlı'nın programındaki canlı yayın çıkışında, cinayeti itiraf etti.

"İple boğdu"

Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdük." dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. İtirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkiinde, üzeri taşlarla örtülü erkek cesedi buldu.

Cesedin, kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi. Şaban Ataş'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

5 şüpheli adliyede

İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan eski eş Emine Karabulut ile sevgilisi olduğu ve bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığı öğrenilen Burhanettin Öztürk ile Karabulut'un oğulları M. ve M.A. ile Seydikemer'deki annesi D.K. gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, Fethiye ilçesinde adliye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)