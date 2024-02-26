Muğla açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı

DHA
Düzensiz göçmenlerle mücadele devam ediyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Şubat saat 01.30, 02.40, 06.35 ve 21.35’te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
79 kaçak göçmen yakalandı
Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 79 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisini yakaladı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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