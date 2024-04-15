Muğla Kelebekler Vadisi'nin manzarası ölümle burun buruna getiriyor Kelebekler Vadisi'nin eşsiz manzarasını görmek için yaklaşık 300-350 metre yüksekliğindeki kayalıklara çıkan yerli ve yabancı tatilciler, düşme tehlikesine aldırmıyor.

İHA

Muğla Fethiye’ye gelen tatilciler, Babadağ’ın eteklerinde bulunan yaklaşık 350 metreye varan sarp kayalıklar ile çevrili Kelebekler Vadisi'ni görmeden geri dönmüyor.

Vadinin eşsiz manzarasını kuş bakışı görebilmek için Faralya Mahallesi’ndeki kayalıklara akın eden yerli ve yabancı turistler, ölümle de burun buruna geliyor.

Yol seviyesinden 50-60 metre aşağıya kadar inen tatilciler, hiçbir önlemin bulunmadığı uçurumun kenarına kadar gelerek, düşme tehlikesine aldırmadan manzarayı görüntülemeye çalışıyor.

Cam seyir terası yapılması istendi

Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, manzara seyrederken fotoğraf çekerken kazaen ölümlerin yaşandığını hatırlatıp, "Fethiye Kaymakamlığı'na, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Muğla Valiliği'ne defalarca bu bölgeye bir cam seyir terası yapılması için başvurduk.

Bir sonuç alamadık. Tehlike ortada. Seyir terası yapılırsa bu tehlikeli görüntüler de ortadan kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)