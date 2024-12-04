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DHA

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Muğla'nın dört ilçesinde marketlerden hırsızlık yapan İ.A.'yı yakalamak için operasyon başlattı.

SAKLANDIĞI APARTTA YAKALANDI, TUTUKLANDI

Fethiye'de 4, Ortaca'da 3, Köyceğiz'de 2 ve Dalaman'da 1 olmak üzere toplam 10 farklı marketten sigara ve kasa çaldığı belirlenen şüpheli İ.A., dün Fethiye'de saklandığı bir apartta polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., tutuklanarak Eşen Cezaevi'ne gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, İ.A.'nın hırsızlık yaptığı anlar bir marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, İ.A.'nın marketi gözden geçirdikten sonra kasa bölümüne yöneldiği ve kasanın arkasındaki sigaraları bir torbaya doldurduğu anlar yer aldı.