Muğla'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Fethiye-Muğla Karayolu’nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, E.T. yönetimindeki 34 AB 2480 plakalı araç, Fethiye yönünden Muğla’ya ilerlerken, tali yoldan kontrolsüzce çıkan S.B. idaresindeki 48 ATH 180 plakalı araçla çarpıştı.

3 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada 3 kişi araçlarda sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Fethiye-Muğla Karayolu her iki yönde ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.