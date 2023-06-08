Muğla'da 3 yaşındaki çocuğunun kreşte yaralandığını iddia eden anne şikayetçi oldu Bir anne, 3 yaşındaki çocuğunun kreşte düşerek yaralandığı iddiasıyla kreş hakkında şikayette bulundu. Acılı anne, yaşanan olayda kreşin hatası olduğunu belirterek suçluların cezalandırılması gerektiğini savundu.

AA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Ayşegül Bolat, oğlunu 29 Kasım 2022'de özel bir kreşe kayıt yaptırdı.

İddiaya göre 20 Mart'ta kreşte masanın üzerinde oturan çocuk sırtüstü düşerek başından yaralandı.

5 gün hastanede yattı

Ailenin iddiasına göre kreş yönetimi ambulansa haber vermek yerine aileye "Biz düştük" diye mesaj attı.

Ailesinin hastaneye götürdüğü Kuzey Efe'nin çekilen tomografisinde beyin zedelenmesi oluştu ve kanama riski nedeniyle 5 gün hastanede yattı.

Kreş hakkında şikayette bulundu

Çocuğun taburcu olmasının ardından 26 Mart'ta aile, sorumsuzlukla suçladığı kreş hakkında şikayette bulundu.

Ayşegül Bolat, gazetecilere, yaşanan olayda kreşin hatası olduğunu belirterek suçluların cezalandırılması gerektiğini savundu.

Düşme anı kamerada

Öte yandan çocuğun masadan düşme anı kreşin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ailenin basın mensuplarıyla paylaştığı görüntülerde, çocuğun masanın üzerindeyken birkaç hamle ile geri gittiği ve sırtüstü düşerek kafasını pencereye çarptığı anlar yer alıyor.

Öte yandan konuyla ilgili, kreş yetkilisi S.Ö. herhangi bir açıklama yapmadı.