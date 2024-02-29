Muğla'da 4 köpek ile 3 kediyi zehirleyerek öldüren şüpheli yakalandı Bodrum ilçesinde 4 köpek ile 3 kedinin zehirlenip öldürüldüğü, 5 köpeğin ise tedaviye alınarak kurtarıldığı olayla ilgili bir kişi, 72 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen özel ekip tarafından tespit edilerek yakalandı.

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DHA

24 Şubat'ta Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi'nde Karaincir bölgesindeki yerleşimciler, 9 köpek ve 3 kedinin bitkin halde olduğunu fark etti.

Salyaları akıtan bu hayvanlar için Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım talep edildi.

Hızla harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sokak Hayvanları Ambulansı (Petbulance) ile olay yerine intikal etti.

4 köpek ve 3 kedi öldü, 5 köpek kurtarıldı

Zehirlendiği belirlenen hayvanlardan biri sahipli olup, 4 köpek ve 3 kedi maalesef ekiplerin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hayatta kalan 5 köpek ise Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Tedavi edilip sağlığına kavuşan 2 köpek, tekrar yaşam alanlarına bırakıldı. Diğer 3 köpeğin sağlık durumu stabil ve kısırlaştırma işlemleri tamamlandı.

Köpeklerin iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanlarına geri bırakılacağı belirtildi.

Tavuk parçalarına toz zehir karıştırdı

Olayın ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) özel ekip kurdu. Ekipler, bölgede bulunan 45 ayrı noktada bulunan kamera kaydını incelemeye aldı. 72 saatlik görüntüyü inceleyen ekip, şüphelinin İbrahim Özlem (55) olduğunu belirledi. Ekipler, bir iş yerinde bekçilik yapan Özlem'in adresine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Özlem, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'evcil hayvanları kasten öldürme ve yaralama' suçundan tutuklanırken, adresinde yapılan aramada toz halinde zehir bulundu.

"Göçmenler beni zorladı"

Zehir karıştırdığı tavuk parçalarını sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara bıraktığı belirlenen Özlem'in ifadesinde, göçmenlerin kendisine tavuk dolu poşet vererek, sokağa bırakması için zorladıklarını ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Özlem cezaevine sevk edildiği sırada basın mensuplarının "Sokak hayvanlarını neden öldürdünüz" sorusunu yanıtsız bırakırken, hayvanseverlerin tepkisiyle karşılaştı. Şüphelinin bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin elindeki poşetle yürüdüğü anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)