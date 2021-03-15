Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Menteşe'de saat 04.55'te deprem kaydedildi.

Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI"

Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Muğla. Menteşe ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



