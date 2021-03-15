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    Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 15.03.2021 - 05:28
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 05:37
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    Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Menteşe'de saat 04.55'te deprem kaydedildi.

    Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    Muğla da 4,2 büyüklüğünde deprem #1

    "OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI"

    Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Muğla. Menteşe ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Muğla da 4,2 büyüklüğünde deprem #2

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