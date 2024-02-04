Muğla'da aracın çarptığı yaya can verdi

İHA
Muğla'nın Fethiye ilçesi Çamköy Mahallesi'nde M.K. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısında geçmek isteyen Şerife Balcı'ya (40) çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Balcı'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hastanede can verdi
Hastanede tedavi altına alınan Balcı, doktorların tüm çabalarına rağmen
Balcı'nın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken araç sürcüsü M.K. ise gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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