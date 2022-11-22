Muğla'da aracıyla çarptığı sevgilisini sürükleyen şahsa müebbet hapis

Fethiye'de birlikte yaşadığı Sahra Gizem Aksu'ya çarptıktan sonra otomobilin altında 80 metre sürükleyerek ölümüne neden olan Özcan Oğuz, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla'da Fethiye-Antalya karayolu kenarındaki yolda, 6 Kasım 2021 tarihinde, saat 02.00 sıralarında Özcan Oğuz (34), yol kenarında yürüyen Sahra Gizem Aksu'ya (46) otomobille çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksu, sağlık ekibinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza yerinde yapılan incelemede Aksu'nun, otomobilin altında 80 metre sürüklendiği belirlendi.

Birlikte yaşadığı kişinin olayı gerçekleştirdiği öğrenildi

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Aksu'ya otomobille çarpan kişinin birlikte yaşadığı Özcan Oğuz olduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz, tutuklandı. Oğuz hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Dava bugün görüldü

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Özcan Oğuz'un yanı sıra, Sahra Gizem Aksu'nun kızı Melis Karakurt, annesi Hatun Karakurt, taraf avukatları ile Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri katıldı.

"Söyleyeceğim bir şey yok"

Son sözü sorulan Özcan Oğuz, "Takdir mahkemenizindir. Söyleyeceğim bir şey yok." dedi.

Şüpheli müebbet hapis cezasına çarptırdı

Sahra Gizem Aksu'nun aile avukatları Okşan Palabıyıkoğlu ve Hayal Özenç; sanık Oğuz'un Sahra'yı planlayarak ve canavarca bir hisle öldürdüğünü, çarptıktan sonra aracıyla 120 metre sürüklediğini belirtip, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

5 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıklayıp, tutuklu sanık Özcan Oğuz'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"Çocuklar ve kadınlar ölmesin"

DHA'nın haberine göre; anne Hatun Karakurt, "Verilen karar yüreğimizi soğutmadı. Avukatlarımız mücadelesini sürdürecek. Çocuklar ve kadınlar ölmesin." dedi.

Aksu ailesinin avukatı Okşan Palabıyıkoğlu da kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.