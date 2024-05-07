Türkiye ile Cezayir arasındaki hava yolculuğu sıklığı artıyor Türkiye ile Cezayir arasında hava ulaşımında haftalık sefer sayısının artırılmasına karar verildi.

AA

Türkiye ile Cezayir arasında, hava ulaşımında haftalık 35 frekans olan sefer sayısını 80 frekansa çıkartacak mutabakat zaptı imzalandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, taraflar adına imzaların, SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek ile Cezayir Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Hakim Ganoun tarafından atıldığı belirtildi.

Haftalık sefer sayısı 35 frekanstan 80 frekansa çıkartılması planlanıyor

Mutabakat zaptının, iki ülke arasındaki hava ulaşımında haftalık 35 frekans olan sefer sayısının 80 frekansa artırılmasını sağlayacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu mutabakat zaptı ile iki ülke arasında uçuş gerçekleştirilebilecek noktalara ilişkin kısıtlamalar da kaldırılmıştır.

İlişkilerin daha da geliştirilmesi temennisi

Açıklamada, anlaşmanın taraflar arasında ilişkileri daha da geliştirmesi ve hava yolu işletmeleri için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)