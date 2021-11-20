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- Muğla'da baba ve oğlu traktörün altında kalarak can verdi
Muğla'da baba ve oğlu traktörün altında kalarak can verdi
Seydikemer ilçesinde odun yüklü traktörün altında kalan baba ve oğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
- İHA
- 20.11.2021 - 17:06
- Güncelleme : 20.11.2021 - 17:25
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Yusud Ödün (55) kontrolündeki odun yüklü 07 RC 036 plakalı traktör hakimiyetini kaybederek devrildi.
Kazada Yusuf Ödün ve oğlu Erdem Ödün (28) devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı.
TRAKTÖRÜN ALTINDA CAN VERDİLER
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalesinde, baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.