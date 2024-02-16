Muğla'da belediye işçisi sobayı yakayım derken kendini yaktı Muğla’nın Marmaris ilçe belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görev yapan 22 yaşındaki Yener D., sobayı tutuşturmak için tiner dökerken yaşanan patlamada yaralandı.

İHA

Muğla'da Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü biriminde demir atölyesinde işçi olarak çalışan Yener D., sabah sobayı tutuşturmak için tiner dökerken birden alev alarak tiner tenekesi patladı.

Sobayı tutuşturmak isterken döktüğü tiner tenekesi patladı

Yener D., patlamayı duyan iş arkadaşlarının 112 Acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından işçi Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda ağır yanıklar oluştu

Vücudunun yarısında 3. derece ağır yanık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen genç işçi, ilk müdahalesinin yapıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nden ambulans ile Ankara’dan gelen ambulans uçağa bindirilmek üzere Dalaman Havalimanı'na sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)