Muğla'da bir şahıs tartıştığı kişiyi beyzbol sopasıyla öldürdü

İHA
Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.K. ve Ümit Özlü arasında kavga çıktı.
İddiaya göre M.K., elindeki beyzbol sopasıyla Ümit Özlü'yü darbetti.
Saldırıya uğrayan 49 yaşındaki Ümit Özlü ağır yaralandı.
Kavga ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Kavgada ağır yaralanan Ümit Özlü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın şüphelisi M.K ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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