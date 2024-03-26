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Muğla'da bir şahıs tartıştığı kişiyi beyzbol sopasıyla öldürdü

Muğla'da bir şahıs tartıştığı kişiyi beyzbol sopasıyla öldürdü Muğla'da bir alışveriş merkezinde yaşanan kavgada beyzbol sopasıyla vücuduna aldığı darbeler sonucu bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.