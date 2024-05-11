Muğla'da direksiyon başında kalp krizi geçirdi

İHA
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Haluk Özsoy Caddesi üzerinde N.P. yönetimindeki otomobil sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yolda savrulmaya başlayan otomobil kaldırıma çıkıp trafik levhasına çarparak durdu.
Ekiplere bildirildi
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.P.'ye ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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