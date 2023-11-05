Muğla'da düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı

İHA
Muğla'nın Milas ilçesi Halil Bey Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir düğün konvoyundan rastgele havaya ateş edildi.
Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Polis aramasında ruhsatsız silah ele geçirildi
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Düğün konvoyunu durduran ekipler, gerçekleştirdikleri aramada ruhsatsız silah ele geçirdi.
Şans eseri havaya açılan ateşte yaralanan olmazken, gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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