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Muğla'da düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı

Muğla'da düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı Milas ilçesinde seyir halinde olan bir düğün konvoyunda silah ile rastgele ateş edildiği iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri, konvoyda ruhsatsız silah ele geçirdi.