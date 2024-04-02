DHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hırsızlık olayı yaşandı.
Akşam saatleri sırasında yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, bir evi hedef aldı.
Bisikleti çaldı
Binanın önündeki Alper Yalçın'a ait elektrikli bisikleti gözüne kestiren şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra harekete geçti.
Ardından bisikleti alarak bölgeden uzaklaştı.
Hırsızlık anları kamerada
O anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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