Muğla’da eşe karşı cinayete ağırlaştırılmış müebbet

Eşini bıçaklayarak öldüren cani kocayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, haksız tahrik talebini de reddetti. Genç kadının annesi, “Kızımın kanı yerde kalmadı” dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Tanju Acar hakkında verilen ceza belli oldu.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, hayatını kaybeden Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya, babası İsmail Yakabağı ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Tanju Acar ise Antalya T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır bulundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Duruşmada müşteki ve sanık avukatlarının savunmalarının ardından sanık Tanju Acar, son sözünde, “Hiçbir zaman eve kimseyi göndermedim, hatta bir düğüne gidecekti, kendisine telefonumu satıp elbiseler aldım, olaydan dolayı pişmanım.” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı “Eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

‘KIZIMIN KANI YERDE KALMADI’

Bu arada, adliye binası önünde Fethiye Kadın Platformu ve siyasi parti kadın temsilcileri, kadın cinayetlerini protesto etti.

Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya, gazetecilere, kızının kanının yerde kalmadığını söyledi.

“GÜYA KIZIMI BEN ÖLDÜRMÜŞÜM DE BABALARINI KATİL TUTMUŞUM”

Gözyaşları içerisinde konuşan Cemile Kaya, “Kızımın acısıyla bir yıldır gözyaşı döküyorum. Anneler ağlamasın. Benim çocuğum ölümü hak etmedi. Hayalleri vardı. Çocuklarıyla oynamak istiyordu. Kızımın mezarına bile gidemiyorum. Kokusunu unutamadım. Kızımın şu başımdaki eşarbını takıyorum. Torunlarımı da bana göstermiyorlar. Torunlarımı görmek istiyorum. Onları görsem belki içim rahatlar. Güya kızımı ben öldürmüşüm de babalarını katil tutmuşum. Abuk subuk yalan atıyorlar." diye konuştu.

“YÜREĞİMİZ BİRAZ SOĞUDU”

Müşteki avukatı Okşan Palabıyıkoğlu ise, “Bu celsede karar verildi, Tanju Acar, eşi Selvan Acar’ı tasarlayarak öldürdüğü bu nedenle müebbet hapis cezasına mahkum oldu. Ağır tahrik indiriminden de yararlanmadı. Ancak mahkeme bizi haklı buldu. Ağır tahrik indirimine hükmetmedi, bu yüzden yüreğimiz biraz soğudu.” dedi.