Muğla'da göçmen operasyonu: 13'ü çocuk 71 kaçak yakalandı

Yurt genelinde kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.
Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye ya da çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler tek tek yakalanarak geri gönderiliyor.
Göçmenler tespit edildi
Bu operasyonlardan biri de Muğla'da gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Şubat'ta 05.00, 07.30 ve 17.00 saatlerinde, Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı.
71 göçmen yakalandı
Ekipler, yurt dışına lastik botlarla çıkmaya çalışan ve aralarında 13 çocuğun da bulunduğu toplam 71 kaçak göçmeni yakaladı.
5 organizatör gözaltına alındı
Olayla ilgili göçmenlerin ülkeden çıkmalarına yardımıcı olan 5 organizatör şüphelisi de yakalanıp gözaltına alındı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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