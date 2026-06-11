Kayseri'de asılsız canlı bomba ihbarı yapan çocuk yakalandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan alışveriş merkezinde 'canlı bomba' ihbarı alan ekipler harekete geçti.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri AVM'nin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken muhtemel olaya karşı sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

İHBARCI ÇOCUK YAKALANDI

Yapılan kontrollerde ihbarın asılsız olduğu anlaşılarak ihbar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Asılsız ihbarda bulunarak ekipleri harekete geçiren ve AVM girişinin kapanmasına neden olan 13 yaşındaki M.B.T., kamera incelemeleri neticesinde saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

M.B.T. hakkında başlatılan işlemler sürüyor.