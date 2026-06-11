İranlı komutandan ABD'ye: Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik 'meşru müdafaa' saldırıları başlatıldığını duyurmuş ve İran'ın güneyindeki bölgeler ABD saldırılarının hedefi olmuştu.



İran'ın füze operasyonlarından sorumlu İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'ye misilleme saldırılarının ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

"BÖLGEYİ SİZİN İÇİN CEHENNEME ÇEVİRECEĞİZ"

Musevi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kutsal Hürmüz Boğazı'nı güvensiz mi kılıyorsunuz? Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz! Bu, Allah'ın izniyle, Amerikalıların bölgedeki küstahlığına verilen cevaptır.”

ABD, İran'daki çok sayıda hedefe saldırı başlattı

İran: Hürmüz Boğazı her türlü geminin geçişine kapatıldı