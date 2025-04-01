Muğla'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

AA & Ensonhaber

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi'nde bulunan TOKİ şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALDI

Alevlerin yükseldiğini fark eden çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

YARALANAN YOK

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde, herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildi. Olayın çıkış nedeni araştırılırken, yetkililer yangının sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.