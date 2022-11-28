- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Muğla’da kamyonetin çarptığı traktörün sürücüsü öldü
Muğla’da kamyonetin çarptığı traktörün sürücüsü öldü
Kamyonetle çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak devrilen traktörün 51 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.
- 28.11.2022 - 08:49
Muğla-Denizli kara yolunda Mustafa Aktürk (39) yönetimindeki 20 AKT 23 plakalı kamyonet, dün saat 19.30 sıralarında önünde giden Önder Akar (51) idaresindeki 48 EP 587 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada savrulan traktör yoldan çıkarak devrildi.
Sürücü can verdi
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde traktörden düşen sürücü Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı
Savcının incelemesinin ardından Önder Akar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kamyonet sürücüsü Mustafa Aktürk gözaltına alındı.
DHA’nın haberine göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.