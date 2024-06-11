Muğla'da kavşaktaki ölümlü kaza kamerada Fethiye'de kavşakta kamyonla çarpışan otomobilin 95 yağındaki sürücüsü Mustafa Harımcı hayatını kaybederken kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye-Muğla kara yolu Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda Muğla yönüne giden Tahir O.'nun kullandığı 48 JK 475 plakalı kamyon, 95 yaşındaki Mustafa Harımcı yönetimindeki 48 F 3312 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Hastanede hayatını kaybetti

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Harımcı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O anlar kamerada

Kamyon sürücüsü Tahir O. gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)