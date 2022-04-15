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    Muğla'da kırmızı bültenle aranan şüpheliyi çantası yakalattı

    Marmaris ilçesinde belediye işçisinin bulduğu para dolu çantanın sahibi, kırmızı bültenle arandığı anlaşılınca çıkınca yakalandı.
    • 15.04.2022 - 06:18
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    Muğla'da kırmızı bültenle aranan şüpheliyi çantası yakalattı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir bankın üzerinde döviz ve Türk lirasıyla dolu çanta bulan belediye işçisi Ali Eren, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Polis, çantanın sahibi takibe aldı

    AA'nın haberine göre; ekipler çantanın Irak vatandaşı Miran Othman'a ait olduğunu tespit ederek kendisini karakola davet etti. Polis, çantayı almaya gelen şahsı tedirgin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı.

    Muğla da kırmızı bültenle aranan şüpheliyi çantası yakalattı #1

    İsveç tarafından arandığı ortaya çıktı

    İncelemede, İsveç tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bülten ile arandığının tespit edilmesi üzerine Othman'ın kaldığı villaya operasyon düzenlendi.

    Muğla da kırmızı bültenle aranan şüpheliyi çantası yakalattı #2

    Ruhsatsız silahlar ve sahte kimlikle yakalandı

    Villada 2 ruhsatsız silah ve havalı tabanca, çok sayıda şarjör ve fişek ile Rawa Majıd adına düzenlenmiş kimlik buldu.

    Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Muğla da kırmızı bültenle aranan şüpheliyi çantası yakalattı #3


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