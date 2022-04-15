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- Muğla'da kırmızı bültenle aranan şüpheliyi çantası yakalattı
Muğla'da kırmızı bültenle aranan şüpheliyi çantası yakalattı
- 15.04.2022 - 06:18
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir bankın üzerinde döviz ve Türk lirasıyla dolu çanta bulan belediye işçisi Ali Eren, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis, çantanın sahibi takibe aldı
AA'nın haberine göre; ekipler çantanın Irak vatandaşı Miran Othman'a ait olduğunu tespit ederek kendisini karakola davet etti. Polis, çantayı almaya gelen şahsı tedirgin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı.
İsveç tarafından arandığı ortaya çıktı
İncelemede, İsveç tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bülten ile arandığının tespit edilmesi üzerine Othman'ın kaldığı villaya operasyon düzenlendi.
Ruhsatsız silahlar ve sahte kimlikle yakalandı
Villada 2 ruhsatsız silah ve havalı tabanca, çok sayıda şarjör ve fişek ile Rawa Majıd adına düzenlenmiş kimlik buldu.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.