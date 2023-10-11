Muğla'da konuttaki alevler ormanlık alana sıçradı Fethiye'de bir konutta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Alevlerin söndürülmesiyle soğutma çalışması başlatıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Muğla'dan dumanlar yükselmeye başladı... Yangın, Göcek Ovacık mevkiindeki bir konutta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dış kaplaması ahşap olduğu gözlenen bir villa tarzı konutta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ardından yakınındaki ormanlık alana sıçradı. Ekipler seferber oldu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahaleye başladı. Havadan ve karadan müdahale Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçak ve helikopterleri de alevlere havadan destek verirken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Yangında lüks villanın cayır cayır yandığı görüldü. Ekipler, yangını yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına aldı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)