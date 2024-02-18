Muğla'da korkutan kaza: 8 yaşındaki çocuk motosikletle kaza yaptı

Muğla'da yaşanan trafik kazası korkuttu.
Köyceğiz ilçesinde motosikletin sürücüsü Z.Ş., çalışır vaziyette bulunan motosiklete çocuklarını bindirmek istedi.
Gaz kolunu çekince önündeki araca çarptı
O esnada çocuğun motosikletin gaz kolunu çekmesi sonucu motosiklet bir anda hareket etti.
Aniden hareket eden motosiklet park halinde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekip otosuna çarptı.
Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 yaşındaki A.D.Ş.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Ekipler inceleme başlattı
Yaralı küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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