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Muğla'da korkutan kaza: 8 yaşındaki çocuk motosikletle kaza yaptı

Muğla'da korkutan kaza: 8 yaşındaki çocuk motosikletle kaza yaptı Babasının motosiklete bindirdiği küçük çocuk gaz kolunu çekinde araç aniden hareket ederek önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.