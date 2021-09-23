Muğla’da Oğuzhan Kemçin davasında sanığın ailesi ve akrabaları dinlendi

Ailesi ve muhtar akrabası ile birlikte 3 kez olay yerine gittikleri halde 112'yi aramayan alkollü sürücü ikinci kez savunma yaparken hakimin, sanığın akrabası muhtara çıkışı dikkat çekti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 7 Temmuz günü alkollü sürücünün çarptığı bisikletli 17 yaşındaki Oğuzhan Kemçin'in yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili tutuklu yargılanan sanık Mestan Göksal, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Mahkemede Mestan Göksal ile olay yerine giden sanığın dayısı Yeniköy Muhtarı Bayram Güner, sanığın babası Hasan Göksal, annesi Fatma Göksal ve sanığın anneannesi Fatma Güner dinlendi.

Duruşmada henüz otopsi raporunun düzenlenmediği, HTS ve kamera kayıtlarının geldiği bilgisi verildi.

“ÇOCUK ÇOK UZAKTAYDI”

Sanığın anneannesi, olay gününü anlattıktan sonra muhtar olan oğlunun 112'yi aradığını söyledi.

Sanık Mestan Göksal'ın babası Hasan Göksal ise oğluyla birlikte bisikletle olay yerine gittiklerinde Oğuzhan Kemçin'in kolunu gördüğünü söyledi ve olay yerine hep birlikte üçüncü kez gittikleri süreci anlattı.

Annesi ise "Olay yerine hep birlikte gittik. Çocuk çok uzaktaydı. Çocuğum ses ver, seni hastaneye yetiştireceğiz dedim." diye konuştu.

HAKİMDEN MUHTARA TEPKİ: KORKTUM NE DEMEK

Duruşmada son olarak Yeniköy Muhtarı Bayram Güner dinlendi.

Güner, yaşadıkları süreci anlattıktan sonra 112 ile konuşmaya fırsat olmadan polis ekiplerinin geldiğini dile getirdi.

Muhtar hakimin kamu görevlisi olarak neden 112'yi aramadın sorusuna ise "Korktum, heyecanlandım. Ondan aramadım." cevabını verdi.

Muhtarın konuşmalarına mahkeme hakimi tepki gösterdi.

Hakim muhtara, "Mahalleyi sana teslim ediyorlar. Korktum ne demek. İyi ki bizim mahallenin muhtarı sen değilsin." dedi.

3 KEZ OLAY YERİNE GİTTİKLERİ HALDE 112’Yİ ARAMADILAR

İlk duruşmada Oğuzhan Kemçin'e çarpan Mestan Göksal'ın, ailesi ve muhtar akrabası ile birlikte 3 kez olay yerine gittikleri halde 112'yi aramadıkları ortaya çıkmıştı.