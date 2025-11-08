Muğla'da otobüs şoförünün öğrencileri 'valizleri fazla diye' almadı iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla'nı Bodrum ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bölgesinden Turgutreis Mahallesi yönüne sefer yapan belediye otobüsüne binmek isteyen 6 genç, yanlarında bulunan valizlerle birlikte araca yöneldi.

İddiaya göre, otobüs şoförü, valizlerin fazla olduğunu gerekçe göstererek gençleri otobüse almak istemedi.

GENÇLER OTOBÜSE BİNEMEDİ

Bunun üzerine öğrencilerden 3'ü, araçtan inmek zorunda kaldı.

Memleketlerine gitmek üzere terminale ulaşmaya çalışan gençler, otobüse alınmadıkları için mağdur oldu.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Olay sırasında otobüste bulunan bazı yolcular da duruma tepki göstererek şoföre itiraz etti.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Yaşanan o anları ise araç içerisinde bulunan bir vatandaş, anbean cep telefonu kamerasıyla kaydederek duruma tepki gösterdi.

Görüntülerde, önce gençlerle konuşan vatandaşın ardından şoför ile görüşmesi ve duruma tepki göstermesi yer aldı.