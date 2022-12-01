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- Muğla'da şiddetli yağış sonrası heyelan
Muğla'da şiddetli yağış sonrası heyelan
Kentte etkili olan sağanak yağış 2 heyelana neden oldu. Ulaşıma kapanan yolda çalışmalar 4 saat sürdü.
- 01.12.2022 - 17:30
- Güncelleme : 01.12.2022 - 17:36
Muağla'nın Datça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Hafta boyunca etkisini artıran sağanak yağış hayatı felç etti.
2 farklı noktada heyelan
Sağanağın ardından iki farklı noktada heyelan yaşandı.
200 metre aralıklarla meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Çalışmalar 4 saat sürdü
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Datça Belediyesi ekipleri sevk edildi.
AA'nın aktarımına göre; ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardında kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.