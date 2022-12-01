Petrol
88.78
2.08%
Euro
19.5863
0.97%
Dolar
18.632
0.00%
Altın
1.079
1.86%
Borsa
5045
1.36%
Bitcoin
322.180
1.00%
BTXN Coin
5.63
2.36%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Muğla'da şiddetli yağış sonrası heyelan

    Kentte etkili olan sağanak yağış 2 heyelana neden oldu. Ulaşıma kapanan yolda çalışmalar 4 saat sürdü.
    • 01.12.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 17:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da şiddetli yağış sonrası heyelan

    Muağla'nın Datça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    Hafta boyunca etkisini artıran sağanak yağış hayatı felç etti.

    2 farklı noktada heyelan

    Sağanağın ardından iki farklı noktada heyelan yaşandı.

    200 metre aralıklarla meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

    Çalışmalar 4 saat sürdü

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Datça Belediyesi ekipleri sevk edildi.

    AA'nın aktarımına göre; ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardında kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

    Muğla da şiddetli yağış sonrası heyelan #1

    Muğla da şiddetli yağış sonrası heyelan #2

    Muğla da şiddetli yağış sonrası heyelan #3


    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Turkish intelligence neutralizes senior PKK terrorist in northern Iraq
    World

    Turkish intelligence neutralizes senior PKK terrorist in northern Iraq

    Acun Ilıcalı, Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini sansürledi
    Magazin

    Acun Ilıcalı, Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini sansürledi

    Görüş Bildir