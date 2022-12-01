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Muğla'da şiddetli yağış sonrası heyelan

Muğla'da şiddetli yağış sonrası heyelan

Kentte etkili olan sağanak yağış 2 heyelana neden oldu. Ulaşıma kapanan yolda çalışmalar 4 saat sürdü.