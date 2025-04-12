Muğla'da silahlı saldırıda öldü

İHA

Muğla'da kan donduran cinayet...

Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi’nde 40 yaşındaki Sercan Ülker ile Ö.S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

tartışma sonrası Ö.S. isimli şahıs, Ülker’e tabancayla ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sercan Ülker’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçmayan şüpheli Ö.S. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.