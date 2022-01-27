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- Muğla’da, temizlik işçisi üşüyen bir köpeğin üzerini örttü
Muğla’da, temizlik işçisi üşüyen bir köpeğin üzerini örttü
Bodrum’da bir temizlik görevlisi, sokakta üşüyen köpeğin üstünü örtüyle örterek ısıtmaya çalıştı. Yürekleri ısıtan görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 27.01.2022 - 12:23
- Güncelleme : 27.01.2022 - 12:31
Muğla’da, Bodrum Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik personeli, dün akşam görev yaparken, soğuk havada üşüyen sokak köpeğini fark etti.
Bölgede temizlik yapan işçi, köpeğin yanına geldi.
Altında bulunan örtüyü yavaşça kaldıran işçi, köpeğin üzerine örtü.
DÖNÜP KONTROL ETTİ
Daha sonra bölgeden ayrılan işçi, arkasına dönüp tekrar köpeği kontrol etti.
Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Muğla’da, temizlik işçisi üşüyen bir köpeğin üzerini örttü VİDEO
“DÜNYAYI GÜZELLİK KURTARACAK”
Öte yandan Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından, “Dünyayı güzellik kurtaracak, Bodrum'un soğuğunu merhametiyle ısıtan mesai arkadaşımızla gurur duyuyoruz.” notuyla paylaşım yaptı.