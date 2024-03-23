Muğla'da vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkarıyor Marmaris ilçesinde hava sıcaklığının 20 derece civarında olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Muğla Marmaris'te bahar yüzünü göstermeye başladı.

Marmaris’te bahar mevsimi ile özellikle sahillerde doluluk ve canlılık yaşanıyor.

Hafta sonu güzel havayı değerlendiren vatandaşlar, sahilde yürüyüş yapıyor, güneşin keyfini çıkartıyor.

"Umarım güzel bir sezon olur"

Yazın en eğlenceli aktivitelerinden olan su sporları da hazırlıklarını yapmaya devam ederken su sporları merkezi işletmecisi Cüneyt Aslan; "Önümüzdeki haftadan itibaren sezonun yoğunluğu başlayacak bizde hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Umarız güzel bir sezon olur, yeni sezondan umutluyuz’’ dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)