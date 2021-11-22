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- Muğla’daki kazada uzman çavuş yanarak can verdi
Muğla’daki kazada uzman çavuş yanarak can verdi
İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu çıkan yangında araç içerisinde kalan uzman çavuş, yanarak hayatını kaybetti.
- İHA
- 22.11.2021 - 10:05
- Güncelleme : 22.11.2021 - 10:27
Muğla-Fethiye kara yolu Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde, 48 JZ 488 plakalı araç ile 34 BBU 586 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası iki araç da yanmaya başladı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YANARAK CAN VERDİ
Kazada ticari araçtaki sürücü yaralı olarak araçtan çıkarken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando taburunda görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş Çetin Torun, araç içerisinde yanarak hayatını kaybetti.
Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.