Muğla'dan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 30 kaçak göçmen yakalandı
İHA

Yurt genelinde kaçak göçle mücadele devam ediyor...

Bu kapsamda yapılan çalışmalarla ülke içerisinde göçmen kaçakçılığına geçit verilmiyor.

Son olarak Muğla'da bir operasyonun düğmesine basıldı.

30 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Hareket halindeki lastik bot durdurularak içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin adından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

Muğla'da göçmen operasyonu
Muğla'da göçmen operasyonu

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)