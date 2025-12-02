Münevver Karabulut belgeseli için yayın durdurma kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayeti, "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" isimli belgesel ile ekrana taşınacaktı. Ancak belgeselin yayınlanmasına mahkeme tarafından durdurma kararı verildi.

NETFLIX FRAGMANI YAYINLAMIŞTI

Netflix, 24 Kasım’da sosyal medya hesabından belgeselin fragmanını paylaşarak yakında platformda gösterileceğini duyurmuştu. Fragmanın yayımlanmasının ardından kamuoyunda geniş yankı uyandı.

KARABULUT AİLESİ MAHKEME BAŞVURDU

Karabulut ailesi, fragmanın ardından 28 Kasım’da mahkemeye ihtiyati tedbir talebiyle dava dilekçesi sundu. Dilekçede belgeselin yayınının durdurulması ve kişilik haklarına saldırının önlenmesi talep edildi.

YAYIN DURDURMA KARARI ÇIKTI

Mahkeme, murisin mal varlığına ilişkin araştırma tamamlanana kadar telafisi güç bir durumun oluşmaması için ihtiyati tedbir verilmesine hükmetti. Karar, belgeselin sosyal medya, televizyon, Netflix ve diğer dijital platformlarda yayınlanmasını kapsıyor.