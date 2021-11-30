Müslüme’nin dedesi Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne alındı

Türkiye’nin gündemine oturan Müslüme’nin ölümünden sorumlu tutulan dede Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne alındı.

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi kırsalında kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili dede Hasan Yağal, 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

Olayın ardıdan ise Müslüme'nin bedeni üzerinde yapılan DNA test sonucuyla biyolojik babanın, dede olarak bilinen Hasan Yağal olduğu ortaya çıkmıştı.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Tutuklu Hasan Yağal'ın, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne alındığı öğrenildi.

Öte yandan, İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldürerek tutuklanan Can Göktuğ Boz da bu cezaevinde tutuluyor.