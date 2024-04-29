Arabanızın üstüne kaynar su dökün, o sorunu tamirciye gitmeden çözün… Tamircilerin sır gibi sakladığı bu yöntemle o sorun kolayca çözülüyormuş. İşte, tamircilerin kimsenin bilmesini istemediği kaynar su hilesiyle anında çözülen o sorun…

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Arabalar çeşitli nedenlerden dolayı belli aralıklarla tamirci yolu tutarlar. Kimsenin başına gelmesini istemeyeceği kazalar sonrası da tamirciler kaçınılmaz son olur.

Kimsenin canına zarar gelmediği küçük bir çarpışmada yaşansa arabada oluşan hasarlar mutlaka tamir gerektirir.

Hasar ister küçük olsun ister büyük genellikle tamir maliyeti pahalı sonuçlanır. Özellikle de kendinizin de halledebileceğiniz o sıkıntı tamirciye gidildiğinde cep yakar.

Tamircilerin sır gibi sakladığı kaynar su tekniği meğer sizi o maliyetten temelli kurtarıyormuş. Bu yöntemi öğrendikten sonra paranız cebinizde kalacak.

İşte, kaynar su mucizesi…

Küçük kazalar sonucunda aracınızın kaportasında meydana gelen göçükler meğer kaynar su ile eski haline geliyormuş.

Tamircilerin sır gibi sakladığı bu yöntemde ihtiyacınız olan ikili kaynar su ve tuvalet pompası. Bu ikili ile göçükleri anında düzeltecek ve maddi masraflardan kurtulacaksınız. İşte, mucize yöntemin adımları…

Su ısıtıcısını suyla doldurun ve kaynatın. Su kaynar kaynamaz, su ısıtıcısını arabanızın yanına götürün, suyu göçüğe ve göçük çevresine dökün.

Suyu döktükten hemen sonra tuvalet pompasını göçüğün etrafına yerleştirin ve dikkatlice kendinize doğru çekin. Bu işlemi yavaşça ve dikkatli bir şekilde birkaç kez tekrarlayın, yavaş yavaş göçükte hareketlenmeler göreceksiniz.

Uygulayacağınız birkaç dakikalık dikkatli bir çalışmayla, göçüğün tamamen ortadan kaybolduğunu göreceksiniz.