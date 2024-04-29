Rihanna'nın hemşerileri bununla besleniyor, yiyenin vücudu yağ tutmuyor! Muhteşem "aserola" faydaları... "Barbados kirazı" olarak bilinen aserola meyvesi, kilo verdirme özelliği ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda C vitamini deposu olan aserola, ister taze meyve ister toz halinde tüketiliyor. İşte aserolanın faydaları!

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Karayipler ülkesi Barbados başta olmak üzere Amerika'nın birçok bölgesinde yetişen "acerola" yani barbados kirazı meyvesi, ülkemizde de ilgi görüyor.

Ekşimsi bir tadı ve sulu bir dokusu olan aserola, portakaldan 32 kat daha fazla C vitamini içeriyor.

Aserola ister meyve olarak ister de kurutularak toz halinde tüketilebiliyor.

Cilt sağlığına, sindirim sistemine ve genel vücut fonksiyonlarına fayda sağlayan bu meyve, özellikle kilo vermek isteyenlerin radarında.

Peki, aserola meyvesi nedir ve faydaları nelerdir? Aserola tozu zayıflatır mı? İşte detaylar...

Aserola faydaları

Aserola meyvesi, yüksek miktarda C vitamini içerir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur. Bu da genel sağlığı korumaya ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

Barbados kirazı, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

Aserola, kolajen üretimini artırarak cildin sağlıklı ve genç kalmasına yardımcı olur.

Zayıflatıcı etkisi

Acerola meyvesi, düşük kalorili ve yüksek miktarda lif, C vitamini ve diğer besin maddeleri içerir. Dolayısıyla, sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak tüketildiğinde, tokluk hissini artırabilir ve atıştırmalıklar arasındaki açlık hissini azaltabilir.