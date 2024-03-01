Muş'ta at eyeri tartışmasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü

DHA
Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde yaşayan Roni Han (20) ile Eyüp Ballı (13) arasında at eyerinin alınmasıyla ilgili tartışma çıktı.
Eyüp Ballı'nın at eyerini almakla suçladığı Roni Han buna tepki gösterdi.
Eve giderek av tüfeğini alan Roni Han keçilerini köy çıkışına götüren Eyüp Ballı'ya ateş açıp, kaçtı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekiplerin yaptığı incelemede Eyüp Ballı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Eyüp Ballı'nın cansız bedeni incelemelerin ardından Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Saldırgan aranıyor
Jandarma ekipleri hastane ve köyde güvenlik önlemi alırken Roni Han'ın yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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