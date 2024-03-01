Muş'ta besicinin 80 koyunu telef oldu Muş'ta merkeze bağlı 35 kilometre uzaklıktaki Kıyıbaşı köyünde besicilik yapan Mehmet Aydoğdu’ya ait 80 küçükbaş hayvan henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

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İHA

Muş'un merkeze bağlı Kıyıbaşı köyünde, Mehmet Aydoğdu'ya ait ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvanı bilinmeyen bir sebepten dolayı aralıklarla telef oldu.

80 koyunun yavrusu için komşular seferber oldu

Yaşanan bu olay, köyde büyük endişe ve üzüntüye neden oldu.

Hastalıktan telef olan 80 koyunun yavrusu ise komşulardan toplanan süt ile besleniyorlar.

Hayvanların ölüm nedeninin henüz tespit edilemezken, köy halkı ve yetkililer durumu araştırmak için harekete geçti.

Ölüm nedenleri araştırılıyor

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye gelerek detaylı bir inceleme başlattı. Yetkililer, ölümlerin kesin nedenini belirlemek ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Hasta hayvanların başında bekliyorlar

Geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet Aydoğdu, 80 küçükbaş hayvanının henüz bilinmeyen bir nedenle telef olduğunu belirtirken hasta olan hayvanlarının başında ise nöbet beklediklerini söyledi.

"Koyunların kuzularını biberonla besliyoruz"

Birkaç günden beri günde 15-20 küçükbaş hayvanı telef olduğunu aktaran Aydoğdu,

Şu anda kadar 80 hayvanımız telef oldu. Bazı hasta hayvanlarımızı ise kesmek zorunda kaldık. Telef olan koyunları bazılarını toprağa gömdük bazıları ise, açıkta onları da kısa süre sonra toprağa gömeceğiz. Telef olan koyunların kuzularını biberonla besliyoruz. Aksi halde onlarda açlıktan telef olmasından endişe ediyoruz.

dedi.

"Çok zararım var mağdur durumdayım"

Tarım ve Orman Müdürlüğünden 3 defa veteriner ekibi geldiğini belirten Aydoğdu,

Gerekli tahlilleri aldılar bize kullanacağımız ilaçlar konusunda yardımcı oldular. Ancak bu güne kadar olumlu bir sonuç alamadık ve ölümler devam ediyor. Biz gece gündüz başlarında nöbet tutuyoruz. Çok zararım var mağdur durumdayım

şeklinde konuştu.

İlk tespit akciğer enfeksiyonu

Köy Muhtarı Mehmet Ayaz ise, Mehmet Aydoğdu'ya ait bu güne kadar yaklaşık 80 küçükbaş hayvanı telef olduğunu söyledi.

Köye gelerek inceleme yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü Veterinerlerinden Emcet Akar,

Bize iki gün önce yapılan ihbarı değerlendirerek buraya bir ekip gönderdik. Buradan aldıkları numuneleri Elazığ Veteriner Kontrol enstitüsü gönderdik. Bu gün otopsi yaptık. Yaptığımız otopsi sonuçlarımız, akciğer enfeksiyonu üzerinde, hayvan sahibine gerekli teknik bilgileri verdik. İnşallah en kısa sürede sonuç alırız. Elazığ’dan gelen sonuçlarla burada yaptığımız analizleri birleştirerek net bir sonuç ortaya çıkaracağız. Bu süre içerisinde antibiyotik tedavi uygulayacağız

diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)