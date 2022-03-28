Müstehcen çocuk görüntülerini paylaşma davasında, 14 sanık tahliye edildi

Telegram üzerinden çocukların müstehcen görüntülerini para karşılığı satma gerekçisi ile yargılanan 33 sanıktan, 14’ü tahliye edildi.

Sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden, çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan veya satın aldıkları iddiasıyla yargılanan ve aralarında beyin cerrahı, polisin de bulunduğu 33 sanık hakim karşısına çıktı.

Sanıkların, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar değişen hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, salonun büyük olması nedeniyle İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 13'ü tutuklu sanık olmak üzere 5 tutuksuz sanık katıldı.

Diğer tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

BASIN MENSUPLARI SALONDAN ÇIKARILDI

Mahkeme, duruşmada sanıkların kimlik tespitinin ardından yargılamanın kapalı yapılması yönünde hüküm vererek basın mensuplarının salondan çıkarılmasına karar verdi.

14 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI

Duruşma sonunda mahkeme, 14 sanığın tahliyesine karar verdi. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konulmasına hükmedildi.

7 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM

Sanıklar gruplardaki yönetici hesaplarına sahip olduğu tespit edilen Halil K., polis Furkan B., beyin cerrahı Kenan M., Deniz Ö., Mustafa S., Ömer Ö. ve Vedat K'nin ise tahliye talepleri reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Dinlenmeyen sanıklar hakkında talimat ya da zorla getirme çıkarılmasına da hükmeden mahkeme, duruşmayı 27 Nisan tarihine erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda Telegram isimli sosyal paylaşım uygulamasında çeşitli gruplarda çocuğun cinsel içerikli videolarının para karşılığı satıldığı veya paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İddianamede, Telegram isimli sosyal paylaşım uygulamasında "Kuralsızlar çetesi" ve "MORP" isimli gruplarda çocuğun cinsel içerikli videoları ve görüntülerinin paylaşıldığı ifade edildi. ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC) hazırladığı çocuk istismarı raporunun da yer aldığı iddianamede, sanıkların elektronik para üzerinden 30 liraya kadar satış yaptıkları ve rumuz kullandıkları kaydedildi.

33 sanığın "Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar değişen hapis istemiyle cezalandırılmaları isteniyor.