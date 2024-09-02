Narin'in tutuklanan amcasından babasına: Unutamayacağın bir acı yaşatacağım Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın tutuklanan amcası S.G., yeğeninin babasına "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddiasını reddetti.

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Haber Merkezi

Türkiye'nin konuştuğu,13 gündür bulunması için tüm Diyarbakır'ın seferber olduğu Narin'in amcası S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narin'in amcasının, yeğeninin babasına "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddia edildi. Amcanın ifadesinde bu iddiayı reddettiği öğrenildi.

"KARDEŞİMİN MERMİLERİ YAKALANINCA KAYIRLARI SİLDİM"

DW Türkçe'nin haberine göre; şüpheli S.G.'nin 2 Eylül'de Jandarma'ya verdiği ifadenin detaylarına ulaşıldı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduğunu, kızının aramasıyla öğrendiğini belirten S.G., olay öncesinde küçük kızı görmediğini iddia etti. Aramalara katıldığını söyleyen S.G., telefonunun Narin Güran kaybolmadan önce neden kapalı olduğuna dair soruya, "Tarlaların yanında bulunduğum sürede telefonum çekmiyordu," şeklinde yanıt verdi.

S.G.'ye, telefonundaki WhatsApp mesajlarını ve arama kayıtlarını neden sildiği sorulduğunda, "Kardeşim Arif'in mermileri yakalandığında, bir tanıdık bulup bulamayacağımızı sordum. Bu nedenle o dönemde tüm WhatsApp kayıtlarını sildim," açıklamasında bulundu.

Amca G., telefonunun ses kayıt özelliği olduğunu belirterek, 23 Ağustos'ta bu kayıtları silmesinin sebebini, "Çarıklı'ya baskın yapıldığı akşam bu kayıtları sildim," şeklinde ifade etti. Ayrıca, telefonunda TikTok ve Facebook hesaplarının bulunduğunu ve burada satılan araçları, tarım aletlerini beğendiğini; bazen de yetişkinlere yönelik içerikleri izlediğini dile getirdi.

NARİN'İN KAYBOLMASINDAN BİR GÜNCE AİLE TOPLANTISI

S.G., Narin'in kaybolmasından bir gün öncesini anlatarak şunları söyledi:

20 Ağustos'ta aile bireyleri olarak abim Erhan'ın evinde toplandık ve düğün davetiyelerinin kimlere dağıtılacağı konusunda konuştuk. Olay günü, aile bireylerinin çoğu davetiye dağıtımına gitti, ancak ben katılmadım. O gün oğullarım Devran ve Uğurcan ile yaptığım telefon görüşmeleri de büyük olasılıkla davetiye dağıtımıyla ilgiliydi.

ARACINDAKİ DNA EŞLEŞMESİ SORULDU

S.G.'nin arabasında Narin Güran'a ait DNA örneklerinin bulunmasının ardından, şüpheli amca, Narin'i hiç arabasına bindirmediğini ve DNA profilinin araçta nasıl ortaya çıktığını bilmediğini iddia etti. Ayrıca, arabanın kapılarını evinin önünde bazen açık bıraktığını da öne sürdü.

ARACIN PTS KAYITLARI NEDEN KESİLDİ

Sorgu sırasında S.G.'ye, 21 Ağustos günü saat 14:33'ten sonra aracının PTS kayıtlarının neden kesildiği soruldu. S.G., bu durumu açıklayarak, o gün tarlalarında çalışan Atasoy ailesinin çocuklarını Uzunbahçe köyüne götürdüğünü, ardından köyde bulunan Ramazan Atasoy ile birlikte tarlaya geri döndüğünü belirtti. Ayrıca, köye vardığında Mehmet Selim Atasoy'un eşinin kendisine su ikram ettiğini ve bu sırada aracında Atasoy ailesinin küçük kızlarıyla oynadığını öne sürdü.

NARİN'İN BABASINI TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI

S.G., kardeşi Arif Güran (Narin Güran'ın babası) ile aralarında husumet olduğu iddiasını da reddetti. Böyle bir şey olmadığını öne süren G., kardeşine "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" şeklinde bir söz kullanmadığını ileri sürdü.

G., Narin'i kimin kaçırdığını bilmediğini, Narin'in erkek kardeşinin de küçük kıza zarar verdiğini düşünmediğini ifadesine ekledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

21 Ağustos'ta öğleden sonra, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı.

Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

BİNLERCE KİŞİ SORGULANDI

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ OKULUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp tepe yolunu kullanarak, evine doğru gittiği yer aldı.

Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta Güran Ailesi'nin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

KOMANDOLAR ARAZİYE İNDİ

Narin’i arama çalışmaları 12’nci gününde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor. Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi.

Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

ZIRHLI ARAÇLA SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S.G. de gözaltına alındı.

S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.G., zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.