Nefes borusuna lokum parçası yapışan 3 yaşındaki Alpaslan, hayatını kaybetti
İHA

Kütahya'nın Emet ilçesinde üzücü bir olay yaşandı.

11 gün önce ilçe esnaflarından Burak Erdoğu’nun oğlu 3 yaşındaki Alparslan’ın boğazına, yediği lokumun parçası kaçtı.

Nefes borusuna yapışan lokum nedeniyle nefes almada zorluk yaşayan ve nefes borusu zarar gören küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Yaşama tutunamadı

Minik Alparslan, Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde 11 günlük yaşam savaşını kaybeden minik Alparslan, Emet ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)