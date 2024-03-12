Nevşehir'de alkollü sürücü polise çarparak kaçtı Nevşehir'de dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, trafik polisine çarparak kaçtı. Sürücü olaydan kısa süre sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Nevşehir merkez 2000 Evler Mahallesi'nde Memiş K. uygulama noktasında polislerin dur ihtarına uymayarak otomobili ile kaçtı.

Kaçan sürücü uygulama yapan bir polis memuruna da çarpıp metrelerce sürükledi.

Olayda yaralanan polis memuru diğer ekip arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu olaya karışan araç terk edilmiş halde bulundu.

Kısa sürede yakalandı

Polis ekipleri çevrede yaptığı araştırmada alkollü olduğu belirtilen otomobil sürücüsü Memiş K. ile birlikte bir kişiyi daha yakalayarak gözaltına alırken otomobil ise çekici vasıtası ile trafikten men edilerek yedi emin otoparkına çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)