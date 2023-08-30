Nevşehir'de feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti Bir cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız ise 2 gün sonra can verdi. Araçların hurdaya döndüğü kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.

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İHA

Nevşehir-Ürgüp kara yolu Üçgüzeller mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi...

Emirhan Ş.'nin kontrolündeki otomobil ile Osman Ç.'nin kullandığı cip kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 kişi can verdi

Kazada Emirhan Ş., Osman Ç., Osman Nuri K. ve Can S. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Meryem Çağla D. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Meryem Çağla iki gün dayanabildi

Feci kazada acı haber hastaneden geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 2 yaralıdan biri olan Meryem Çağla D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kız kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti.