Nevşehir'de kaza yapan otomobilin parçalarını toplayan şahsa otobüs çarptı
AA & Ensonhaber

Nevşehir'de Ürgüp kara yolu Kavak kavşağında refüje çıkan B.K. idaresindeki turistleri taşıyan otobüs, daha önce yaptığı kazanın ardından otomobilinin parçalarını toplayan kişiye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan kişi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan otobüsteki turistler firmaya ait başka bir otobüsle konaklayacakları otellerine götürüldü.

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Göktürk Sönmez
Editor