Nevşehir'de kazada ölen liseli Havva Hazal’ın takdir belgesi masasına bırakıldı Avanos ilçesinde kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Okulunda hüzün hakim olan Yılmaz’ın almaya hak kazandığı takdir belgesi, sınıfındaki masasına bırakıldı.

DHA

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesi Orta Mahalle’de 22 yaşındaki Işıltan G.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, Sefa Öztürk’ün yol kenarına park ettiği otomobile arkadan çarptı.

Kazada, Havva Hazal Yılmaz hayatını kaybederken, aynı araçtaki sürücü Sefa Öztürk ile Abdulsamet Ulusoy ve Medine T. yaralandı.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi de otopsisi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Sürücü aranıyor

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Işıltan G.’nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Takdir belgesi sınıfındaki masasına bırakıldı

11’inci sınıf öğrencisi olan Havva Hazal Yılmaz'ın eğitim gördüğü Avanos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de bugün hüzün vardı.

Okul müdürü Bahri Baykara ve müdür yardımcısı Züleyha Demiryel, karne dağıtım töreninde Yılmaz'ın almaya hak kazandığı takdir belgesini sınıfındaki masasına bıraktı.

Masaya ayrıca karanfil ve gül konuldu.

Son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Yılmaz'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Avanos ilçesine getirildi.

Avanos Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına, Havva Hazal Yılmaz'ın yakınları, öğrenci arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Yılmaz, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)