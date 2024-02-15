Nevşehir’de kırmızı ışık kazası: 7 yaralı Nevşehir’de kırmızı ışık ihlali nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İHA

Nevşehir'in Bekdik Mahallesi Nevşehir Aksaray karayolu, Toki 5. Etap kavşağında, E.A. idaresindeki 50 ADY 060 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durdu.

Kırmızı ışıkta duramayan araçlar, art arda çarpıştı

K.B. idaresindeki 50 AAS 663 plakalı otomobil, duramayarak önündeki araca çaptı.

Daha sonra H.Ö. idaresindeki 50 LE 742 plakalı otomobil ise Dacia marka otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

7 kişi yaralandı

Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüleri ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan R.Ö., H.Ö, M.K ve H.K. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)